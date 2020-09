Coronavirus, la decisione dei dirigenti scolastici: 'Sospensione per i ragazzi che non indosseranno la mascherina' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sospensione agli studenti che non indosseranno la mascherina . Questo è il provvedimento che potrebbero mettere in atto alcuni dirigenti scolastici. La riapertura delle scuole è un argomento molto ... Leggi su leggo

Tornano le restrizioni del lockdown sui contatti sociali a Glasgow, in Scozia, sulla scia del nuovo incremento di contagi di coronavirus. L’annuncio è stato dato oggi a Edimburgo dalla first minister ...

Dl Covid, governo pone ennesima fiducia alla Camera. Maggioranza spaccata

Il governo ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul decreto recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 ...

