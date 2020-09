Coronavirus, due casi di positività nel Dijon: annullata l’amichevole con l’Auxerre (Di mercoledì 2 settembre 2020) I tamponi effettuati ieri hanno rilevato due casi di positività al Covid-19 nel Dijon. Già una persona era stata contagiata settimana scorsa, con la squadra francese che ora seguirò il protocollo sanirario. La conseguenza di tutto ciò è stato l’annullamento dell’amichevole contro l’Auxerre, in programma venerdì ad Avallon. Il Dijon, che ha perso le sue prime due partite in questa stagione, dovrà ricevere il Brest domenica 13 settembre, in vista della terza giornata di Ligue 1. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus: due positivi in più nella nostra provincia AlessandriaNews Coronavirus:migranti positivi,cittadini in strada ad Amantea

(ANSA) - AMANTEA, 02 SET - Nuove proteste ad Amantea dopo l'esito dei tamponi effettuati sui migranti ospiti nel centro di accoglienza "Ninfa Marina" di via Firenze, di cui 25 positivi. Lunedì, dopo c ...

Coronavirus, 32 le persone attualmente positive in Valle d'aosta

AOSTA. Sono attualmente 32 le persone positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, una in più rispetto al precedente bollettino di lunedì diffuso dalla Regione. Tre pazienti sono ricoverati in ospedale e gl ...

