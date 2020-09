Città di Avellino ufficiale l’ingaggio di Umberto Tropeano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del difensore Umberto Tropeano, proveniente dall’FC Avellino. Il giovanissimo calciatore, classe 2002, è alle prime importanti esperienze con i palcoscenici di eccellenza. Nasce difensore centrale, ma sa occupare indistintamente tutti i ruoli della linea difensiva. Tenace e duro, parla poco ma riesce sempre a farsi rispettare. “Mi sento onorato di far parte di questo gruppo, ringrazio la società per questa grande opportunità che mi sta offrendo e darò il massimo per onorare questa maglia. Spero che questa esperienza possa anche essere un trampolino di lancio per la mia carriera”. L'articolo Città di Avellino ufficiale l’ingaggio ... Leggi su anteprima24

