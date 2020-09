Cannavaro: «Pirlo è intelligente ma dovrà poter sbagliare. Conte tiene tutti sulla corda» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fabio Cannavaro ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole del campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’allenatore del Guangzhou Evergrande. Pirlo – «Si è parlato di lui come predestinato, ma i Guardiola e gli Zidane quando hanno iniziato avevano fatto qualche esperienza da tecnici. L’idea di calcio ce l’ha chiara, Andrea. Ma ora dovrà essere capace di trasmetterla a un gruppo. Non è così immediato. Quando nel 2014 presi il Guangzhou Evergrande per allenarlo la prima volta, credevo di essere pronto, anche perché avevo fatto una esperienza da secondo negli Emirati Arabi, all’Al Ahli. Oggi che ho maturato una certa esperienza in panchina guardando indietro mi rendo conto di ... Leggi su calcionews24

