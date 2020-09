Brasile, stessi compensi per uomini e donne della Nazionale (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Da marzo le giocatrici ricevono lo stesso compenso degli uomini e lo stesso sarà per i premi previsti per le Olimpiadi. Per quanto riguarda i Mondiali, ci sarà parità in proporzione a quello che darà la Fifa. Non ci sarà più differenza di genere, la Cbf sta trattando allo stesso modo uomini e donne“. Questo è l’annuncio recentemente divulgato da Rogerio Caboclo, presidente della Federcalcio brasiliana, il quale ha comunicato che uomini e donne della Selezione verdeoro percepiranno i medesimi compensi: termina la ‘discriminazione’ di genere, presente invece in molte altre Federazioni. Leggi su sportface

La Spagna ha ufficializzato 8.581 nuovi casi positivi di coronavirus: si tratta del più elevato incremento giornaliero da marzo. Gli ultimi dati portano il numero totale dei contagi in Spagna a 479.5 ...

