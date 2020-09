Apex Legends: al via il Circuito Autunnale delle Global Series (Di mercoledì 2 settembre 2020) È tutto pronto per l’inizio del Circuito Autunnale della Global Series di Apex Legends. In palio c’è un montepremi di ben 500.000 $ Dopo il successo del Circuito Estivo, una nuova stagione competitiva di Apex Legends sta per cominciare. Il precedente torneo ha visto ben 2.000 squadre sfidarsi testa a testa per conquistare la vittoria. Il 12 e il 13 settembre ci saranno le finali per il titolo di Campione del Circuito Estivo. A competere ci saranno team come SoloMid, Gambit Esports, il Complexity Gaming, che si sfideranno nel format Match Point. Dopodiché non ci vorrà molto tempo prima di inaugurare il Circuito Autunnale, in palio ci sono 500.000 ... Leggi su tuttotek

