“A scuola consentito solo un tipo di mascherina”: sospensione e 5 in condotta per chi non la indossa (Di mercoledì 2 settembre 2020) La riapertura delle scuole è sempre più vicina e il Comitato tecnico scientifico (Cts) continua a definire le regole del documento relativo all’uso dei dispositivi di protezione da parte degli studenti. Le informazioni più importanti erano già state rese note dal ministero della Salute nella serata di martedì 1 settembre. Quando indossare la mascherina Mentre si ragiona su una possibile azione di screening per tutti gli studenti e anche di un’autocertificazione che attesti la buona salute di bambini e ragazzi, nell’ultimo documento pubblicato al termine della riunione sulla riapertura delle scuole in sicurezza, il Cts ha stabilito che gli studenti potranno stare senza mascherina al banco se si potrà rispettare il distanziamento di almeno un metro. In tutti i contesti di condizione statica, il Cts ribadisce ... Leggi su tpi

