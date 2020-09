Yoko Ono la confessione piccante: “a John piacevano anche gli uomini e…” (Di martedì 1 settembre 2020) Così innamorati l’uno dell’altra che sono arrivati ad assomigliarsi: un corpo unico, irriverenti, spinti e folli: John Lennon e Yoko Ono. A rivelare alcuni torbidi dettagli sulla storia d’amore più chiacchierata di sempre, è stata proprio lei, Yoko, in un’intervista esclusiva al Daily Beast. “A lui piacevano anche gli uomini” “John Lennon aveva desideri bise**uali, ma non è mai andato a letto con altri uomini. Sono convinta che John abbia avuto questo desiderio, ma era troppo inibito. O meglio non inibito, lui diceva: ‘Non mi importa se un ragazzo è incredibilmente attraente‘. È difficile, sarebbe dovuto essere non solo fisicamente ... Leggi su velvetgossip

NicolaPorro : #YokoOno, la paladina della libertà, del perdono, della tolleranza, dell’egualitarismo, adesso predica nessuna piet… - Tg3web : Yoko Ono non perdona. Per l'undicesima volta la vedova di John Lennon si oppone alla concessione della libertà cond… - repubblica : Yoko Ono dice no: resta in carcere Mark David Chapman, il killer di John Lennon - newsound10 : RT @blankaut: Yoko Ono, John Lennon & Salt. Avevano anche un gatto bianco chiamato Pepper :) - Lady_ofShalott_ : RT @blankaut: Yoko Ono, John Lennon & Salt. Avevano anche un gatto bianco chiamato Pepper :) -