Uomini e Donne: ecco chi sono i due nuovi tronisti. Sorpresa per corteggiatori e corteggiatrici (Di martedì 1 settembre 2020) Uomini e Donne: è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del programma di Maria De Filippi. Abbiamo già dedicato un articolo alle due nuove troniste; ora parliamo dei due nuovi tronisti scelti dal web, mentre uno a quanto pare è stato scartato: ecco chi sono (tutti bei ragazz mori). Uomini e Donne: Davide Donadei e Gianluca De Matteis sul trono Il primo tronista è Davide Donadei, 25 anni, di Gallipoli (LE). Lavora nell’ambito della ristorazione ed è descritto come un giovane intraprendente ed onesto. Il secondo tronista, invece, si chiama Gianluca De Matteis, ha 30 anni, ed è un fisioterapista. Ama la moto, ha giocato a calcio per tanto tempo e pratica il surf. Anche lui, come Davide, è ... Leggi su pianetadonne.blog

