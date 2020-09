Trovato il cadavere di una donna a San Benedetto del Tronto, indagini in corso (Di martedì 1 settembre 2020) Il cadavere di una donna è stato Trovato in mare a San Benedetto del Tronto. Si tratterebbe di una ragazza ceca. SAN Benedetto DEL Tronto (ASCOLI PICENO) – Il cadavere di una donna è stato Trovato a San Benedetto del Tronto nel pomeriggio di domenica 30 agosto 2020. Le prime indagini dovrebbero aver risolto il mistero sull’identità della vittima. Secondo quanto riportato da La Repubblica, si tratterebbe di una ragazza di 25 anni di origine della Repubblica Ceca. La giovane doveva essere in vacanza insieme al fidanzato, ma dell’uomo non si hanno tracce. Sono in corso le ricerche del ragazzo visto che ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Trovato cadavere Ariano, 73enne trovato cadavere in casa: è giallo sulla morte Ottopagine Giallo a San Benedetto: 25enne trovata morta in mare. Sparito il fidanzato

. Ricerche in corso per trovare l’uomo, disperso Giallo a San Benedetto, dove il corpo di una ragazza di 25 anni della Repubblica Ceca è stato ritrovato in mare. La donna era probabilmente una turista ...

. Ricerche in corso per trovare l'uomo, disperso Giallo a San Benedetto, dove il corpo di una ragazza di 25 anni della Repubblica Ceca è stato ritrovato in mare. La donna era probabilmente una turista ...