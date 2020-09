Tornano alla carica i piromani. Cassonetti a fuoco in tutta Roma. Da inizio anno sono andati distrutti 180 raccoglitori. L’ira della Raggi: “Si tratta di atti criminali” (Di martedì 1 settembre 2020) Sulla natura dolosa dei roghi dei Cassonetti che da settimane funestano la Capitale, ormai ci sono davvero pochi dubbi. Così, come in un film già visto e che solo il lockdown aveva messo in pausa, continuano a ripetersi gli atti di vandalismo con altri 10 raccoglitori dell’immondizia che sono stati dati alle fiamme ieri tra la Capitale e Ostia. atti scellerati contro cui ha tuonato la sindaca Virginia Raggi, sempre più convinta che sia in corso un attacco alla città, sostenendo su Facebook che “bruciare un cassonetto è un gesto criminale che crea un danno grave e diretto alla nostra comunità: per la salute e le tasche dei cittadini, per l’ambiente, per lo ... Leggi su lanotiziagiornale

_dani_ta_6 : Tutto passa. Ma non certe emozioni. Non certi sogni. Non certe intese. Tornano Bussano Insistono Resistono A tutto.… - v3rd3acqua : RT @ilfattoblog: 'In Italia si soffre e si muore maggiormente per memoria corta che per virus' [dal blog Sostenitore] - FPanichi : @LucaBizzarri @CarloCalenda Caro Luca In politica la somma dei singoli divisi non è mai l’unione in un unico partit… - gi_onnis : @LucaBizzarri Il PD che si riunisce? Tutti i transfughi tornano alla base di partenza? - ANICASOCIAL : Dal 5 al 7 settembre tornano gli eventi #ANICA alla #BiennaleCinema2020 ! Gli incontri, accompagnati anche da una v… -