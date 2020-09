Strade, la Provincia consegna lavori nel territorio di Montecorice (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Provincia ha consegnato lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR ex SS 267 al tratto dalla Km.ca 32+000 alla Km.ca 32+600 nell’abitato di Agnone. L’importo complessivo è di euro 17.118,22. “L’intervento – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – avrà inizio presumibilmente il 3 settembre p.v. e ricade nel comune di Montecorice, nell’abitato di Agnone. Sono lavori di messa in sicurezza del piano viabile e miglioramento deflusso acque di superficie. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere Provinciale delegato alla ... Leggi su anteprima24

