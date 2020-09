Sophie Codegoni prima e dopo, tronista di Uomini e Donne criticata per i ritocchi estetici (Di martedì 1 settembre 2020) E’ stata presentata solo pochi giorni fa la nuova tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, 18enne milanese già sommersa dalle critiche per alcuni presunti ritocchi estetici. Il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto negli ultimi giorni, ma in tanti hanno notato che la giovanissima modella, nonostante l’età, si sarebbe già sottoposta a degli interventi chirurgici per migliorare il suo aspetto. Sophie Codegoni prima dei presunti ritocchi estetici La tronista Sophie Codegoni è sicuramente una bellissima ragazza che dimostra più anni rispetto agli effettivi 18 che ha. Un ... Leggi su tutto.tv

BITCHYFit : Sophie Codegoni di 18 anni è la tronista più giovane della storia di Uomini e Donne - paneenutella12 : La nuova tronista (Sophie Codegoni) ha 18 anni. Questo vuol dire che è 2002. DUEMILADUE. #uominiedonne - donatda : #Repost @blogtivvu • • • • • • Uomini e Donne, Sophie Codegoni: nuova tronista rifatta a 18 anni? ? ?? Le FOTO del… - blogtivvu : Uomini e Donne, Sophie Codegoni: nuova tronista rifatta a 18 anni? ? ?? Le FOTO del PRIMA e DOPO ti aspettano nelle… - blogtivvu : Uomini e Donne, Sophie Codegoni: nuova tronista rifatta a 18 anni? Le foto prima e dopo -