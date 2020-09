Scuola, prove di ripartenza. Azzolina scrive a presidi e docenti (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – La Scuola riparte con i corsi di recupero e gli istituti si organizzano per far fronte alle nuove linee guida. Nel frattempo è arrivato l’accordo sul trasporto pubblico locale. Niente mascherina a Scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella Scuola primaria, “per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto). E’ quanto chiarisce il Comitato Tecnico Scientifico, in una nota. “Nella Scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa ... Leggi su quifinanza

La scuola riparte oggi con i corsi di recupero, ma la vera prova del nove sarà dal 14 settembre. Quella è la data del ritorno ufficiale tra i banchi, anche se molte Regioni hanno deciso uno slittament ...

Il liceo Umberto dimezzato: "Non possiamo ospitare più di 500 persone per volta"

Per capire nel concreto cosa significhi il rompicapo del ritorno a scuola, basta raggiungere via Parlatore 26, liceo classico Umberto I. Nell'atrio Santo Bonfardeci, che della scuola è il bidello/port ...

