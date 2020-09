Samsung Galaxy M51, sbarca in Europa lo smartphone con batteria da 7000 mAh (Di martedì 1 settembre 2020) Samsung ha ufficialmente svelato Galaxy M51, lo smartphone di fascia media al centro delle indiscrezioni da diverse settimane è dunque ora disponibile al preordine nella sola Germania, ma non dovrebbero esserci dubbi sull’arrivo anche in altri mercati, tra cui quello italiano. Lo smartphone offre caratteristiche indubbiamente interessanti, su cui spicca soprattutto la presenza di un’enorme batteria da 7000 mAh. Il cuore pulsante del nuovo smartphone sudcoreano è un processore octa-core abbinato a 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Il nome del processore in realtà non è stato specificato durante la presentazione, ma dovrebbe trattarsi con tutta probabilità del Qualcomm Snapdragon 730G. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

