REFERENDUM, PERCHÉ NO/-19. La politica non impara mai dai propri errori (Di martedì 1 settembre 2020) In principio fu Antonio Di Pietro. Fu lui, in principio, l’emblema della moralizzazione politica e dello spirito anti-Casta. Fu lui, in principio, a giocare sulla dicotomica corrotti-onesti arrivando ad intitolare nientemeno che ai “valori” il suo movimento politico.Fattosi a sua volta Casta, il pubblico ministero più famoso dei primi anni Novanta donò al Parlamento personaggi di peso come Sergio De Gregorio e di spessore come Antonio Razzi, incappò in una spiacevole inchiesta sull’uso illecito di risorse pubbliche e infine scomparve senza lasciar traccia.Ma il suo armamentario retorico fu adottato da molti, quasi tutti i partiti, che infatti agli esordi fecero a gara per accaparrarsi l’uomo-simbolo del Paese reale contrapposto al Paese legale. Com’è noto, vinse la sinistra, che con Massimo D’Alema lo ... Leggi su huffingtonpost

marattin : Dobbiamo votare SI al referendum perché ci fa risparmiare 100 mln all’anno, ma dobbiamo dire NO al Pandemic Crisis… - EnricoLetta : Ho detto che voto SÌ perché nei referendum (anche per il SÌ a quello di Renzi) ho sempre messo la testa alla sostan… - borghi_claudio : @Fabry_tanakasan @microcerotis @SHIN_Fafnhir Ma perchè date ascolto a qualsiasi cretinata? Sono il vostro rappresen… - Profilo3Marco : RT @EnricoLetta: Ho detto che voto SÌ perché nei referendum (anche per il SÌ a quello di Renzi) ho sempre messo la testa alla sostanza dell… - flinxkk8 : RT @marattin: Dobbiamo votare SI al referendum perché ci fa risparmiare 100 mln all’anno, ma dobbiamo dire NO al Pandemic Crisis Support (l… -