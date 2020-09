Referendum, a Imola seggi in autodromo per evitare la chiusura delle scuole (Di martedì 1 settembre 2020) BOLOGNA – Seggi elettorali in autodromo a Imola per evitare il voto nelle scuole. Ci sta pensando il commissario Nicola Izzo, alla luce anche della proposta lanciata dalla candidata sindaco Carmen Cappello lo scorso 7 agosto. Cappello aveva scritto a suo tempo al Comune esprimendo “preoccupazione per lo svolgimento delle operazioni di voto nei plessi scolastici, in occasione delle elezioni amministrative 2020” e del referendum il 20 e 21 settembre, dopo la riapertura delle scuole. Nella lettera, come ricorda oggi la stessa civica, “si chiedeva di valutare la fattibilita’ di un trasferimento dei seggi elettorali all’interno dei box e delle sale dell’autodromo per i residenti del Comune capoluogo”. Obiettivo, evitare un “disservizio sia agli studenti che alle famiglie, nonche’ enormi costi per le varie sanificazioni necessarie” causa Covid. Leggi su dire

Imola, 1 settembre 2020 - A tre settimane dal voto del 20-21 settembre, con in mezzo il ritorno in classe degli alunni e il numero dei contagi che viene tenuto sempre sotto controllo, uno spostamento ...

Referendum confermativo del taglio dei parlamentari: le ragioni del SI’

Il referendum costituzionale confermativo del taglio dei parlamentari, quindi senza quorum da raggiungere anche se noi sosteniamo che i cittadini farebbero sempre bene a informarsi e votare quando son ...

