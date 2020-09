Pierluigi Diaco: Io e Te sospeso, da chi verrà sostituito (Di martedì 1 settembre 2020) Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco, è stato sospeso per via di un caso di Covid-19. Lo show, in base alle ultime indiscrezioni, sembra verrà momentaneamente sostituito da La Vita in Diretta Estate. Io e Te sospeso “C’è una collega che è risultata positiva al tampone – ha spiegato Pierluigi Diaco al … L'articolo Pierluigi Diaco: Io e Te sospeso, da chi verrà sostituito proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Io e te non va in onda, Pierluigi Diaco costretto al brusco stop: è addio? - RenatoS77384876 : RT @RogerHalsted: 'Non nominare il nome di #COVID invano'. Sospeso il programma Rai di #Diaco: c'è un positivo tra i lavoratori. Poco prima… - PonytaEle : RT @RogerHalsted: 'Non nominare il nome di #COVID invano'. Sospeso il programma Rai di #Diaco: c'è un positivo tra i lavoratori. Poco prima… - RogerHalsted : 'Non nominare il nome di #COVID invano'. Sospeso il programma Rai di #Diaco: c'è un positivo tra i lavoratori. Poco… - PonytaEle : RT @RogerHalsted: 'Basta parlare di #COVID', ma scatta il manganello sanitario: c'è un positivo nello staff, sospeso il programma Rai di #D… -