Parla Lara Zorzetto, aggiornamenti figlio: ultime news, come sta (Di martedì 1 settembre 2020) L’ex protagonista di Temptation Island, Lara Zorzetto, è tornata nelle ultime ore a far Parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una Instagram Story, dove ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni di salute del suo bambino. La web influencer è diventata mamma nei giorni scorsi. E come sempre più spesso avviene nel mondo digitale, … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

lara_ugolini : RT @sara_turetta: Alcune città cinesi stanno prendendo seriamente la nuova legge che considera cani e gatti 'non edibili'. Ecco alcuni cont… - lara_ugolini : RT @Emilystellaemi2: Un paese del Trentino pronto ad adottare l'orso M49. Parla il sindaco che vuole salvarlo - Il Tempo - lara_emine_ : Sia #ezgi che #ozgur non dicono nulla..lui non le dice di averla vista alla festa e lei 'devastata dentro'non ries… - lara_fabbri84 : Dai Thomas c’ha la fiatella: ma lo vedete il disgusto di Hope appena lui parla? #twittamibeautiful - WestRaymond3 : ATTENZIONE LARA PARLA #TwitteRAI -

Ultime Notizie dalla rete : Parla Lara Parla Lara Zorzetto, aggiornamenti figlio: ultime news, come sta Gossip e Tv Parla Lara Zorzetto, aggiornamenti figlio: ultime news, come sta

L’ex protagonista di Temptation Island, Lara Zorzetto, è tornata nelle ultime ore a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una Instagram Story, dove ha dato degli aggiornamenti ...

Lara Zorzetto svela che suo figlio è in terapia intensiva: ecco come sta

1Con dei post sui social, Lara Zorzetto svela che suo figlio, nato pochi giorni fa, è ricoverato in terapia intensiva. Ecco come sta il bambino Solo qualche giorno fa sui social Lara Zorzetto ha annun ...

L’ex protagonista di Temptation Island, Lara Zorzetto, è tornata nelle ultime ore a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una Instagram Story, dove ha dato degli aggiornamenti ...1Con dei post sui social, Lara Zorzetto svela che suo figlio, nato pochi giorni fa, è ricoverato in terapia intensiva. Ecco come sta il bambino Solo qualche giorno fa sui social Lara Zorzetto ha annun ...