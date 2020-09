Nuvola (Di martedì 1 settembre 2020) Oggi mi sento così. Appoggio le braccia alla balaustra che dà sulla valle e aspiro la fresca arietta notturna, immersa nel chiarore donato da uno spicchio di luna. Spilli luminosi lassù, il coro dei grilli nello sfondo e questo corpo stanco poggiato sul metallo freddo. È stata una giornata fredda e poi rovente, una lunga giornata iniziata alle sei del mattino: in auto e in corsa in autostrada, i monti da un lato e dall'altro, coperti di alberi scuri, e quelle nuvole in cielo a farmi (...) - Tribuna Libera / No Home Leggi su feedproxy.google

SweetShock1 : @zaynisag0d Cancellino. Mi pare fosse in feltro. Puntualmente c'era il minchione della classe che lo sbatteva per f… - AnnaRDelorenzo : RT @RosannaAvella: “Residui. Un ritaglio di cielo terso entro una nuvola. Non sbaglio a vedere il blu tra le dense ovatte bia… - RetwittL : RT @SilviaMaestr_a: Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina Indifferenza: era la statua nella sonnolenza del meriggio, e l… - Amalove24 : RT @ItaIianTime: Seasonal vocab ?? Summer = estate Autumn = autunno Winter = inverno Spring = primavera Season = stagione Hot = caldo Cold… - ilnononano1 : @RiccardoPirrone A me piace. Come l'Inter, come una nuvola nel cielo più azzurro del mese, come l'amaro della tequi… -