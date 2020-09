Nuovo sbarco di migranti nel Crotonese, in 60 su un'imbarcazione a vela (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - Un Nuovo sbarco di migranti è avvenuto la notte scorsa sulla costa Crotonese. Una imbarcazione a vela è approdata davanti alla spiaggia di località Alfieri, nei pressi di Capo Colonna, dove è stata notata da alcuni turisti in vacanza in un camping della zona mentre avanzava a luci spente prima di incagliarsi tra la sabbia e gli scogli, evidentemente sfuggito ai controlli delle forze dell'ordine. Sulla barca, secondo le testimonianze delle persone presenti sul posto, si sarebbero trovate circa sessanta persone, alcune delle quali si sono gettate in acqua raggiungendo a piedi la strada. Le forze dell'ordine accorse sul posto alla fine hanno rintracciato 45 persone lungo la provinciale che da Capocolonna porta a Crotone. ... Leggi su agi

LegaSalvini : ++ LO SBARCO CHOC A LAMPEDUSA: ARRIVA UN BARCONE CON 450 MIGRANTI ++ Impossibile svuotare l'isola: quasi mille gli… - LegaSalvini : MIGRANTI, IN CALABRIA ALTRI DUE SBARCHI: QUASI 80 PERSONE TRA LOCRIDE E CATANZARESE - matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 2 Altri 70 nuovi pagatori di pensione sbarcati a Roccella Jonica, Calabria. Avanti c’è posto, tutto sot… - ilcirotano : Nuovo sbarco di migranti nel Crotonese, in 60 su un'imbarcazione a vela - - Agenzia_Italia : Nuovo sbarco di migranti nel Crotonese, in 60 su un'imbarcazione a vela -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo sbarco Nuovo sbarco di migranti nel Crotonese, in 60 su un'imbarcazione a vela AGI - Agenzia Giornalistica Italia Ufficiale: Marin è un nuovo giocatore del Cagliari

Ormai si attendeva solo l’ufficialità. L’annuncio è arrivato, sul sito e sui canali social del Cagliari Calcio: Razvan Marin è un nuovo giocatore rossoblù. Il rumeno arriva con la formula del prestito ...

Nuovo sbarco di migranti nel Crotonese, in 60 su un'imbarcazione a vela

AGI - Un nuovo sbarco di migranti è avvenuto la notte scorsa sulla costa crotonese. Una imbarcazione a vela è approdata davanti alla spiaggia di località Alfieri, nei pressi di Capo Colonna, dove è st ...

Ormai si attendeva solo l’ufficialità. L’annuncio è arrivato, sul sito e sui canali social del Cagliari Calcio: Razvan Marin è un nuovo giocatore rossoblù. Il rumeno arriva con la formula del prestito ...AGI - Un nuovo sbarco di migranti è avvenuto la notte scorsa sulla costa crotonese. Una imbarcazione a vela è approdata davanti alla spiaggia di località Alfieri, nei pressi di Capo Colonna, dove è st ...