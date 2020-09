Nintendo, da oggi è possibile annullare il preordine dei giochi Switch digitali (Di martedì 1 settembre 2020) Nintendo sta cambiando il modo in cui gestisce i preordini dei giochi digitali per l’eShop della Switch, e sta iniziando a dare ai clienti la possibilità di cancellare i giochi preordinati invece di essere fatturati in anticipo. Con il vecchio sistema, Nintendo faceva pagare ai clienti l’intero prezzo del gioco al momento del preordine del titolo, non importa quanto fosse lontana l’uscita del gioco, senza possibilità di annullare il preordine se fosse avuto un ripensamento. A partire da oggi 1° settembre, però, Nintendo aspetterà invece fino a sette giorni prima dell’uscita del gioco per prelevare il denaro ai clienti, consentendo loro di ... Leggi su nonsolo.tv

