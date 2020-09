Napoli, Mendes spinge per Ghoulam al Wolverhampton (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiornate impegnative per Jorge Mendes, procuratore, tra gli altri, di Faouzi Ghoulam. L’agente portoghese sta facendo di tutto per trovare al terzino algerino una nuova sistemazione. Il classe 1991 sembra destinato al Wolverhampton, squadra con cui i discorsi sono avviati da un pezzo. A riportarlo in giornata è il Corriere dello Sport. Il Napoli aspetta interessato: con l’addio dell’ex Saint Etienne, gli azzurri avrebbero il via libera per affondare definitivamente il colpo Karbownik dal Legia Varsavia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Ghoulam via da Napoli: ipotesi Wolverhampton: CdS – Ghoulam via d… - news24_napoli : Ghoulam via da Napoli, Mendes tira fuori il coniglio dal cilindro… - Fr4n6o : @RY8113 Io non l'ho mai visto al Napoli e se ha fatto bene buon per lui, ma so bene che fu acquistato per una march… - Salvato95551627 : RT @napoli_report: #Ghoulam, ci sono due soluzioni: la cessione, con #Mendes che lavora per l’ipotesi #Wolverhampton, oppure la rescissione… - Spazio_Napoli : -