Meteo, le previsioni di mercoledì 2 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Quella di mercoledì 2 settembre sarà una giornata nuvolosa su tutto il Paese. Non sono tuttavia previsti fenomeni di rilievo, ma solo qualche debole pioggia locale. Temperature in complessivo lieve rialzo, con massime generalmente comprese tra i 23 e i 28 gradi. Venti moderati e mari da poco a molto mossi (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

