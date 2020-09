Meteo Italia a due settimane, l’Atlantico scatenerà l’AUTUNNO (Di martedì 1 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il peggioramento Meteo delle ultime ore, che sta accogliendo settembre e quindi l’esordio dell’autunno Meteorologico, è stato violento. Rapido sì, ma gli effetti così come previsto sono stati localmente eclatanti. Inevitabilmente i contrasti termici che si sono andati a scatenare – complice l’agosto rovente vissuto – hanno generato fenomeni estremi quali temporali, grandinate, nubifragi. Le temperature, ovviamente, sono letteralmente crollate e per alcuni giorni si manterranno al di sotto delle medie. Osservando i modelli matematici di previsione possiamo confermarvi il progressivo miglioramento, a causa di una struttura di Alta Pressione che proverà nuovamente a prendere il sopravvento. Tuttavia, questa è la buona notizia, non ... Leggi su meteogiornale

