Maxi focolaio di Coronavirus a Treviso: blindata una casa di riposo (Di martedì 1 settembre 2020) Nuovo focolaio scoppiato in una casa di riposo a Treviso: l'ultimo bollettino pubblicato da Azienda Zero conferma 46 persone risultate positive – 36 gli anziani. "Non è il momento del panico", rassicura il sindaco. Scoppiato un nuovo focolaio di Coronavirus a Treviso. Secondo quanto si apprende, i contagi sono partiti in una casa di riposo

Nuovo focolaio scoppiato in una casa di riposo a Treviso: l’ultimo bollettino pubblicato da Azienda Zero conferma 46 persone risultate positive – 36 gli anziani. “Non è il momento del panico”, rassicu ...

TREVISO Nuovo focolaio da coronavirus in casa di riposo. Nel centro servizi Villa Tomasi di Spresiano, a due passi dalla chiesa, sono state contagiate 47 persone: 36 anziani e 11 operatori. Le prime p ...

