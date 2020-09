Le Previsioni Meteo per la prossima settimana: meno alta pressione e più instabilità in vista. Gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 1 settembre 2020) Previsioni Meteo – Abbastanza frenetici di aggiornamenti modellistici sul medio-lungo periodo. Appena ieri, terminata la frase più fresca e instabile di questi giorni, veniva in qualche modo supposto, per la prossima settimana, un temporaneo aumento della pressione generalizzato sull’Italia con tempo stabile e più ampiamente soleggiato, salvo maggiori disturbi al Nord, che avrebbe maggiormente risentito di infiltrazioni di aria umida nordatlantica verso il centro Ovest Europa e centro Ovest Mediterraneo. Sulla base degli ultimissimi aggiornamenti, quelli odierni, invece, la frase anticiclonica per la seconda parte della prima decade del mese, sembrerebbe essere piuttosto compromessa probabilmente sopraffatta, o ... Leggi su meteoweb.eu

