Lazio, prima vittoria stagione contro il Padova. Reina para un rigore (Di martedì 1 settembre 2020) E’ arrivato questo pomeriggio il primo successo della Lazio di Simone Inzaghi in ritiro ad Auronzo di Cadore. I capitolini hanno vinto 1-0 seppur con qualche difficoltà la gara contro il Padova, squadra di Serie C anche grazie a Pepe Reina che alla sua prima gara da titolare para un rigore a Ronaldo sul parziale di 0-0. Il vantaggio arriva nel finale con la deviazione sfortunata di Fazzi che chiude in autogol su punizione di Luis Alberto. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

claudioruss : per chiarezza: per il #Napoli niente #Fiorentina o #Lazio alla prima giornata, e niente #Lazio o #Bologna all'ultim… - sportli26181512 : Serie A, Roma-Fiorentina: è già record alla prima giornata!: Serie A, Roma-Fiorentina: è già record alla prima gior… - Stefania_Lazio : RT @Radio105: 'Sono qui per parlare della vita, non della morte. Non vorrei andarmene, perché ho ancora molte cose da fare, ma questo è que… - Sage79924769 : Prima o poi i Cittadini della Regione Lazio presenteranno a ZINGA il conto delle DECINE DI MILIONI DI EURO pubblici… - Noovyis : (Lazio, prima vittoria stagionale: con il Padova finisce 1-0) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio prima Lazio, prima le cessioni. Da Badelj a Durmisi: Tare a lavoro per piazzare gli esuberi LazioNews Tampone aeroporto in partenza: al check in tra le 2 e 4 ore prima

L’idea al vaglio della Regione Lazio e Aeroporti di Roma è quella di lanciare il tampone in aeroporto alla partenza, con i tempi di check in che naturalmente si dilungheranno tanto per i voli nazional ...

Tampone in aeroporto, per i voli nazionali bisognerà arrivare due ore prima. Fino a 4 per gli intercontinentali

ROMA Se la sperimentazione, che comincerà all’aeroporto di Fiumicino nelle prossime settimane, sarà soddisfacente, il nostro futuro prossimo da passeggeri avrà una tempistica differente: andremo al te ...

L’idea al vaglio della Regione Lazio e Aeroporti di Roma è quella di lanciare il tampone in aeroporto alla partenza, con i tempi di check in che naturalmente si dilungheranno tanto per i voli nazional ...ROMA Se la sperimentazione, che comincerà all’aeroporto di Fiumicino nelle prossime settimane, sarà soddisfacente, il nostro futuro prossimo da passeggeri avrà una tempistica differente: andremo al te ...