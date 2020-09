Inter, asse caldo con il Bayern Monaco. Non solo il riscatto di Perisic: possibili sviluppi sul fronte Brozovic (Di martedì 1 settembre 2020) ll Bayern Monaco pensa a riscattare Ivan Perisic. E Marcelo Brozovic può diventare la chiave per sbloccare l'intesa con l'Inter: il punto Leggi su 90min

FcInterNewsit : Dalla Germania - Brozovic, asse caldo Inter-Bayern. I due club pronti a partire con i negoziati - FootballAndDre1 : Si parte con un certo Perez per la Roma e paragone Tonali/Pirlo. Immaginatevi se tipo verso la fine #Dimarzio dice… - occhiodimercato : Arrivano conferme sull’asse #ChelseaFC - #Inter. Non si nasconde l’interesse per #Kante, va trovata la quadra sulla… - FCInteristiDoc : Se #Conte ha voluto fortemente #lukaku c’era un motivo e ha ripagato ampiamente. Se ora vuole #kanté è perché lo v… - sportli26181512 : Asse Inter-Parma: tre nomi in ballo: Asse di mercato tra Inter e Parma: non solo... -

Ultime Notizie dalla rete : Inter asse Inter, asse caldo con il Bayern Monaco. Non solo il riscatto di Perisic: possibili sviluppi sul fronte Brozovic 90min Inter, asse caldo con il Bayern Monaco. Non solo il riscatto di Perisic: possibili sviluppi sul fronte Brozovic

ll Bayern Monaco pensa a riscattare Ivan Perisic. E Marcelo Brozovic può diventare la chiave per sbloccare l'intesa con l'Inter: il punto ...

ll Bayern Monaco pensa a riscattare Ivan Perisic. E Marcelo Brozovic può diventare la chiave per sbloccare l'intesa con l'Inter: il punto ...