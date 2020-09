Il settembre di J-POP Manga ed Edizioni BD! (Di martedì 1 settembre 2020) L’estate è finita ma a consolarci ci sono le tantissime novità che ci attendono nel mese di settembre di J-POP Manga ed Edizioni BD: The Song Of Night And Day – La Canzone Di Yoru e Asa, Noise, Il Mostro – Frankenstein e altre storie della Junji Ito Collection, Blue Period e il 30 settembre sarà la volta di Hanako-Kun 1 di Iro Aida! Di seguito le uscite nel dettaglio. 2 settembre Il settembre di J-POP inizia alla grande con il ritorno della maestra dello yaoi, Harada! Dopo Yatamomo, Color Recipe e Nega & Posi, arriva il nuovo The Song Of Night And Day – La Canzone Di Yoru e Asa. Nel backstage di un concerto, si incrociano le strade di Asaichi e Yoru: il primo è un cantante con una voce mediocre, interessato per lo più ... Leggi su quotidianpost

