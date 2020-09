Gran Bretagna, frena massa monetaria M4. Prestiti in accelerazione (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – La crescita della massa monetaria M4 della Gran Bretagna riporta a luglio un incremento dello 0,9%, in forte decelerazione rispetto all’1,1% mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of England. Per quanto concerne l’M4 lending si è registrata una variazione mensile pari a -0,1% contro il +0,9% precedente. Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati hanno evidenziato un aumento di 1,2 miliardi di sterline, dopo il calo di quasi 0,4 miliardi registrato il mese recedente e di 0,7 miliardi indicato dal consensus. I Prestiti netti ai privati aumentano di 3,8 miliardi dopo la crescita di 2 miliardi registrata in precedenza. I Prestiti per mutui crescono di 2,7 miliardi dopo che il mese precedente si era registrato un ... Leggi su quifinanza

borghi_claudio : Evidentemente a qualcuno (Gran Bretagna) interessa che i ristoratori si salvino e a qualcuno (governo italiano) in… - fattoquotidiano : Covid, in Francia 5.453 contagi in 24 ore. In Gran Bretagna 1.108. Il ministro della Salute: “Possibili lockdown lo… - Voltasrl : 'Regno Unito nasce la prima #raffineria commerciale per l’estrazione di metalli preziosi dai rifiuti elettronici, m… - erik_konser : RT @MarcoRizzoPC: #Fca : Profitti in Gran Bretagna e Olanda, produzione in Polonia e prestiti garantiti dallo Stato italiano, cioè dai lavo… - Gianmar01275918 : RT @MarcoRizzoPC: #Fca : Profitti in Gran Bretagna e Olanda, produzione in Polonia e prestiti garantiti dallo Stato italiano, cioè dai lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Gran Bretagna, frena massa monetaria M4. Prestiti in accelerazione Il Messaggero Gran Bretagna, frena massa monetaria M4. Prestiti in accelerazione

(Teleborsa) - La crescita della massa monetaria M4 della Gran Bretagna riporta a luglio un incremento dello 0,9%, in forte decelerazione rispetto all'1,1% mese precedente. Il dato è pubblicato dalla B ...

Le scuole britanniche stanno usando robot autopulenti per disinfettare le classi con i raggi UV

Robot in azione per sanificare le scuole in vista del ritorno in classe degli studenti. In alcuni istituti della Gran Bretagna anche la robotica è al servizio delle scuole, per accelerare e favorire i ...

(Teleborsa) - La crescita della massa monetaria M4 della Gran Bretagna riporta a luglio un incremento dello 0,9%, in forte decelerazione rispetto all'1,1% mese precedente. Il dato è pubblicato dalla B ...Robot in azione per sanificare le scuole in vista del ritorno in classe degli studenti. In alcuni istituti della Gran Bretagna anche la robotica è al servizio delle scuole, per accelerare e favorire i ...