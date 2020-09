Emanuele Triuzzi da record, è il più giovane laureato di sempre dell’UniSa in Ingegneria Informatica (Di martedì 1 settembre 2020) Emanuele Triuzzi, giovane studente salernitano, il 28 luglio scorso si è laureato in Ingegneria Informatica all’età di 20 anni e 10 mesi con 110 e lode all’Università di Salerno. Si tratta del laureato più giovane di sempre ed a pieni voti. “Ho concluso i tre anni conseguendo i 21 esami previsti con una media di 29,4, voto più basso 26, – racconta il giovane studente al sito salernonotizie.it – in diciassette esami ho ottenuto il massimo del punteggio (30) ed in buona parte di questi, la lode”. “Ho svolto il tirocinio attraverso l’Apple Foundation Program, un’opportunità riservata a 30 studenti dell’intera ... Leggi su ildenaro

