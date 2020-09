Dolomiti, troppo caldo in alta quota: si scioglie il manto nevoso dei ghiacciai (Di martedì 1 settembre 2020) Diciannove giornate con temperature sopra la media. Il caldo di agosto ha accelerato lo scioglimento della neve sulle cime delle Dolomiti, facendo emergere numerosi crepacci. L’allarme è stato lanciato dall’Arpa del Veneto, dopo una stagione estiva relativamente mite per i ghiacciai: il mese di giugno è stato tra i più “freschi” dal 2001, mentre la seconda decade di luglio è stata la più fredda degli ultimi 20 anni. Le temperature basse, quindi, avevano mantenuto i ghiacciai ancora coperti delle nevi invernali, oltre a favorire nuove nevicate in alta quota. Ma, dalla fine dello scorso mese, si è registrata solamente una nevicata oltre i 3mila metri sulle Alpi centrali. Secondo i tecnici della sede di Teolo (Padova), ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

BELLUNO. La sua presenza nel Parco delle Dolomiti Bellunesi era stata segnalata per la prima volta nel 2014 grazie ad un progetto curato dall'ente gestore in collaborazione con il Museo di storia natu ...

