DayDreamer Anticipazioni, Puntate 7-11 Settembre 2020: Sanem e CeyCey Vogliono Smascherare Emre! (Di martedì 1 settembre 2020) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 7 all’11 Settembre 2020: Sanem e CeyCey cercano di fare il possibile per trovare delle prove contro Emre, ma non ci riescono. Quest’ultimo propone a Sanem un accordo davvero incredibile… DayDreamer sta andando avanti ma le cose tra Can e Sanem continuano a complicarsi. Infatti la coppia vive molte difficoltà anche a causa di Emre, che è sempre pronto a mettere i bastoni tra le ruote a suo fratello. Quest’ultimo però continua ancora a credere alla buona fede di Emre. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro… DayDreamer: dove eravamo rimasti In azienda arriva la direttrice ... Leggi su uominiedonnenews

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 2 settembre: la decisione di Can - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #domani, #2settembre - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 2 settembre 2020: Can Sanem e una misteriosa telefonata... - #Daydreamer #Anticipazioni… - SpettacoloDaily : Nuovi episodi di #daydreamer ?? Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di oggi #1Settembre - infoitcultura : Daydreamer -ANTICIPAZIONI 31 Agosto- Can e Sanem dormono insieme -