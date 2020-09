Coronavirus, titolare Sottovento positivo: “Sbagliato riaprire discoteche” (Di martedì 1 settembre 2020) Il titolare della discoteca Sottovento di Porto Cervo è risultato positivo al Coronavirus. “Giusto chiedere i test, Solinas aveva ragione” le sue parole Walter Valloni, noto imprenditore della movida romana e proprietario della storica discoteca Sottovento di Porto Cervo, è risultato positivo al Coronavirus. A riferirlo è l’Ansa che, in esclusiva, lo ha intervistato dal … L'articolo Coronavirus, titolare Sottovento positivo: “Sbagliato riaprire discoteche” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

