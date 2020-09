Confusione sullo scatto del Ministro Najat Vallaud Belkacem da piccola con bufala annessa (Di martedì 1 settembre 2020) Sta creando Confusione e disinformazione oggi 1 settembre la foto del Ministro francese Najat Vallaud Belkacem. La donna, di 43 anni, è stata il Ministro dell’Educazione nazionale, dell’Insegnamento superiore e della Ricerca nei governi Valls II e Cazeneuve dal 2014 al 2017, come riportato correttamente anche da Wikipedia. Tuttavia, sul suo conto è nata una bufala nella quale sono cascate diverse testate internazionali ed alcuni personaggi che qui in Italia hanno seguito sui social. La bufala sulla foto relativa all’infanzia del Ministro Najat Vallaud Belkacem Nella foto che trovate ad inizio articolo trovate il parallelismo che coinvolge ... Leggi su bufale

Noovyis : (Confusione sullo scatto del Ministro Najat Vallaud Belkacem da piccola con bufala annessa) Playhitmusic - - santo_lavoro : RT @FedeMicheli89: Accendo la TV e sento tanta confusione sullo #smartworking, perché alcuni politici continuano a dire che bisogna tornare… - viveresmart : RT @FedeMicheli89: Accendo la TV e sento tanta confusione sullo #smartworking, perché alcuni politici continuano a dire che bisogna tornare… - Codirp_ : RT @FedeMicheli89: Accendo la TV e sento tanta confusione sullo #smartworking, perché alcuni politici continuano a dire che bisogna tornare… - stefanol2006 : RT @FedeMicheli89: Accendo la TV e sento tanta confusione sullo #smartworking, perché alcuni politici continuano a dire che bisogna tornare… -

Ultime Notizie dalla rete : Confusione sullo

Bufale.net

L’emergenza Covid ha annullato, per quest’anno, debiti scolastici ed esami di riparazione. Forse preso dalla confusione, lo stesso governo ha pensato di potersi comportare come uno studente poco volon ...Venerdì 4 settembre sul palcoscenico del Confusione Fest, Gabriella Martinelli sarà in concerto nell’ambito di un lungo tour in tutta Italia partito il 20 luglio da Taranto. La cantautrice, reduce dal ...