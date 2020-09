Con 30 gradi e sotto il sole resta intrappolato nell’auto dei genitori: bimbo di 22 mesi salvato dai Carabinieri (Di martedì 1 settembre 2020) Hanno fatto in mille pezzi il finestrino dell’auto e hanno messo in salvo un bimbo di appena 22 mesi. E’ questo quello che i Carabinieri di Santa Marinella hanno fatto per salvare la vita al piccolo che era rimasto accidentalmente chiuso nell’auto dei genitori. Tutto questo con una temperatura all’esterno di 30 gradi. Una storia che ha avuto, per fortuna, un lieto fine. Il piccolo è stato prelevato sano e salvo. salvato dai #Carabinieri di Santa Marinella un bimbo di appena 22 mesi rimasto accidentalmente chiuso nell'autovettura dei genitori con 30 gradi di temperatura esterna. Frantumato un finestrino, i militari hanno prelevato il piccolo sano e salvo. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

