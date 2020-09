Città di Avellino ufficiale l’arrivo di Daniele Coluccino (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del difensore Daniele Coluccino, proveniente dall’FC Avellino. Il calciatore deve la sua crescita calcistica al San Tommaso Calcio, con cui ha avuto esperienza fin da quando era under. Difensore arcigno e roccioso, nonostante la stazza fisica è dotato di scatto e velocità, ottimo marcatore sa ricoprire indistintamente tutti i ruoli della difesa. “Sono orgoglioso di avere questa possibilità e non ho avuto neanche mezzo dubbio Partiamo dalla base solida di un gruppo che ha fatto bene in promozione negli ultimi due anni e, sicuramente, per quanto difficile, sapremo affrontare questa esperienza nel migliore dei modi. Conosco il mister, che ho avuto al San Tommaso l’anno della vittoria del ... Leggi su anteprima24

