Caso Armine: ormai è vietato anche essere brutti (Di martedì 1 settembre 2020) La bellezza non salverà il mondo, Dostoevski se ne faccia una ragione, il kalos kai agathòs è una consolazione greca, come le olive del sor… Leggi il resto L'articolo Caso Armine: ormai è vietato anche essere brutti proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

burrodiarach1di : RT @Angiewhyusocold: E mente perdete tempo a insultare Armine, la nuova modella di Gucci, lei si fa una carriera e il suo volto è ovunque.… - giannialoi : @anamoRacsecnarF sul caso Armine. Specifico non si tratta di razzismo, ma di un cambiamento del gusto, del canone d… - IOdonna : Armine Harutyunyan: il caso della modella di Gucci vittima di body shaming perché non “abbastanza bella” - pazzoperrep : La prima di oggi. Titolo chiaro e secco. Ancora Molinari! Ma quanto scrive? Da leggere Diamanti sulla mappa del vir… - CinqueColonne : Nuovo odio, scagliato attraverso i social, contro la modella Gucci Armine Harutyunyan. Per i suoi detrattori non sa… -