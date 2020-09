Bradley Cooper chiuso in casa da mesi con sua madre e sua figlia (Di martedì 1 settembre 2020) Non è per se stesso che ha paura Bradley Cooper ma per sua madre che ha 80 anni, ed è per questo che da mesi resta chiuso in casa con lei. L’attore per timore del Coronavirus non è ancora uscito di casa, non ha messo piede fuori dalla sua abitazione dall’inizio della pandemia. Bradley Cooper ha spiegato che se sua madre prende il Covid – 19 non c’è scampo, per lei è finita. Non è solo l’età a preoccuparlo ma soprattutto le sue patologie. E’ al magazine Interview che ha spiegato tutto, che ha confidato che lui, sua figlia e sua madre sono chiusi in casa da mesi. Una ... Leggi su ultimenotizieflash

Bradley Cooper si è chiuso in casa per la pandemia: 'Mia mamma ha 80 anni, non rischio'

