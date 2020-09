Brad Pitt è pronto a lanciare il suo primo Champagne Rosé (Di martedì 1 settembre 2020) La passione del buon Brad Pitt per la Francia e – soprattutto - per i suoi vini non è certo una novità. Era il 2008 quando con l'allora moglie Angelina Jolie acquistava per qualcosa come 67 milioni di dollari la tenuta di Château Miraval, in Provenza, avvicinandosi alla famiglia Perrin e incominciando a produrre vini rosé di altissima qualità. Da allora sono trascorsi ben dodici anni, e mentre la relazione con l'illustre collega è giunta al capolinea, il suo amore per i rosé è ancora più vivo che mai: ecco allora che il prossimo 15 ottobre l'attore sarà protagonista del lancio ufficiale del progetto Fleur de Miraval, la prima maison di Champagne declinata esclusivamente in chiave rosé. Brad Pitt, insomma, è ... Leggi su gqitalia

