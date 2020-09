Bombardamento d’Israele sulla Siria: morti due soldati (Di martedì 1 settembre 2020) Nella notte terribile Bombardamento da parte d’Israele ai danni della Siria: nell’esplosione sono morti due soldati Siriani, altri sette rimasti feriti. La politica estera torna a raccontare vicende pregne di sangue e in continua guerra. Non sono per niente belle notizie quelle che arrivano dal Vicino Oriente. Nella notte un terribile Bombardamento da parte d’Israele ai danni della Siria ha causato la morte di due soldati. Altri sette, dopo lo svariato lancio di bombe, sono rimasti gravemente feriti. Non è da escludere che altre corpi possano essere rimasti sotto le macerie nell’attacco areo con tanto di Bombardamento a tappeto. Israele ha mirato e poi attaccato con precisione un commando di militare a sud ... Leggi su bloglive

