Beatrice Valli in tendenza sui social per una frase discutibile: arrivano le scuse (Di martedì 1 settembre 2020) E anche oggi c’è una nuova polemica che avanza, anche se a scoppio ritardato, visto che tutto è iniziato ieri su Instagram. Oggi, come capita spesso sui social, se ne parla altrove, ossia su Twitter. E’ in tendenza da qualche ora “Bea Valli”, Beatrice Valli, ex volto di Uomini e Donne. Che cosa ha fatto la compagna di Marco Fantini per far infuriare così tanta gente che sta commentando una delle sue storie di ieri? Ha dato una risposta un tantino discutibile a chi le chiedeva qualcosa della sua vita. Oggi, a distanza di 24 ore dalla storia, e nel pieno della polemica social, arrivano anche le scuse della Valli. Ma andiamo per gradi, iniziando con la risposta che tanto ha ... Leggi su ultimenotizieflash

shadesofamnesia : RT @whosthaatgurl: Grazie a quel genio di Beatrice Valli, che non avrà nemmeno il diploma, che oggi ci insegna la vita. Grazie veramente be… - Emanuel54326740 : Raga ma quanto drama state creando per la frasedi Beatrice Valli? Non ha mai detto che è stanca solo chi ha 3 figli… - Novella_2000 : Beatrice Valli risponde ad una domanda dei fan e fa infuriare molte donne - strinjimin_ : @chelakween Chi è questa Beatrice Valli ? - thisismarti : Beatrice Valli è nata nel 1995 esattamente come me e ha 3 figli. Io nemmeno uno e probabilmente non li farò per i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli Beatrice Valli fa infuriare molte donne: le sue parole scatenano la polemica Novella 2000 Beatrice Valli in tendenza sui social per una frase discutibile: arrivano le scuse

E anche oggi c’è una nuova polemica che avanza, anche se a scoppio ritardato, visto che tutto è iniziato ieri su Instagram. Oggi, come capita spesso sui social, se ne parla altrove, ossia su Twitter.

Beatrice Valli fa infuriare molte donne: le sue parole scatenano la polemica

A quel punto sui social è partita una vera e propria polemica, e sono stati in molti gli utenti che hanno duramente attaccato Beatrice Valli per le sue dichiarazioni sulle donne senza figli. Questi al ...

E anche oggi c’è una nuova polemica che avanza, anche se a scoppio ritardato, visto che tutto è iniziato ieri su Instagram. Oggi, come capita spesso sui social, se ne parla altrove, ossia su Twitter.A quel punto sui social è partita una vera e propria polemica, e sono stati in molti gli utenti che hanno duramente attaccato Beatrice Valli per le sue dichiarazioni sulle donne senza figli. Questi al ...