Barcellona, presentato lo staff di Koeman (Di martedì 1 settembre 2020) Il Barcellona ha ufficializzato lo staff del neo allenatore Ronald Koeman. Alfred Schreuder sarà il suo vice allenatore, mentre Larsson il terzo. Questi, nel dettagli, tutti i componenti: ALFRED SCHREUDER – Vice allenatoreHENRIK LAON – Terzo allenatoreALBERT ROCA – Preparatore fitnessDANIEL ROMERO –Preparatore fitness JAUME BARTRA – Preparatore fitnessJOSÉ RAMÓN DE LA FUENTE – Preparatore dei portieri Foto: sito ufficiale Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Un salario di 50 milioni netti a stagione per cinque anni, più un bonus di altri 250 milioni di euro: in totale mezzo miliardo di euro. Il quotidiano catalano Sport, sempre vicinissimo alle vicende di ...

Barcellona, non solo la grana Messi: Umtiti avrebbe violato protocolli anti coronavirus

C’è fermento in casa Barcellona e non tutto è dovuto al caso Lionel Messi. Infatti, nonostante l’assenza dell’argentino ai test fisici e al primo allenamento dell’era Koeman sia stata la notizia del g ...

C'è fermento in casa Barcellona e non tutto è dovuto al caso Lionel Messi. Infatti, nonostante l'assenza dell'argentino ai test fisici e al primo allenamento dell'era Koeman sia stata la notizia del g ...