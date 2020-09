Alessia Marcuzzi parla per la prima volta della storia con Belen e Stefano (Di martedì 1 settembre 2020) Alla vigilia del suo ritorno in tv con Temptation Island Alessia Marcuzzi rompe finalmente il silenzio sul presunto triangolo amoroso che l’ha vista protagonista per tutta l’estate. Quello che coinvolge anche gli ex coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se la soubrette argentina e il ballerino campano hanno prontamente smentito sui social network La … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

gossipblogit : Alessia Marcuzzi: 'Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro' - CorriereCitta : #TemptationIsland Settembre 2020: ecco le coppie della nuova edizione, quando inizia, Alessia Marcuzzi, quante punt… - toysblogit : Alessia Marcuzzi: 'Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro' - FrancescaXCVI : Un punto in più per Alessia Marcuzzi - ColtivandoOggi : RT @bradipo22: Appena vista la pubblicità di TIVip con Alessia Marcuzzi, Maria ma non staremo a fa na stronzata? poi se la prima coppia è d… -