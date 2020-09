2030 Fuga per il Futuro: Recensione, Trama, Cast (Di martedì 1 settembre 2020) Nel 2018 è uscito nei Cinema il film d’azione 2030 Fuga per il Futuro, diretta dal Regista Rob W. King. Un Futuro distopico in America, ognuno combatte da solo le proprie battaglie, il mondo è in completa crisi e il riscaldamento globale ha fatto i suoi danni. Un ente governativo chiamato “The Humanity Bureau” esilia le persone ritenute improduttive e inutili per la società in una colonia soprannominata “New Eden”. Leggi anche: Divergent: il film tratto dal best-seller di Veronica Roth 2030 Fuga per il Futuro: Film La linea che segue il film è la classica del filone distopico, il mondo è nel panico, qualche organizzazione prende le decisioni per tutta la popolazione mondiale. Ambientato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

2030 - Fuga per il futuro, la recensione dello sci-fi con Nicolas Cage

Nel 2030 Noah Kross è un esperto agente dell'Humanity Bureau che si trova ogni giorno a svolgere il proprio scomodo lavoro: rintracciare gli individui ormai considerati inutili per la società e promet ...

