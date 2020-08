Vidal, stoccata al Barcellona: “Deve cambiare mentalità. Non può avere solo 13 giocatori e poi giovani…” (Di lunedì 31 agosto 2020) "Il Barcellona ha molto da cambiare", questa la sentenza di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno dei blaugrana, dopo le dichiarazioni sul proprio futuro, ha avuto modo di commentare a La Tercera il momento negativo della società catalana, reduce da una stagione senza vittorie e soprattutto trovatasi ad affrontare l'addio di Messi.Vidal: "Barcellona deve cambiare mentalità"caption id="attachment 962817" align="alignnone" width="765" Arturo Vidal (getty images)/caption"La squadra che considero la migliore al mondo, non può avere 13 giocatori forti ed esperti e il resto della squadra composto solo da giovani", ha esordito Vidal. "Non lo dico perché non se lo meritino, ma in ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Vidal, stoccata al Barcellona: 'Deve cambiare mentalità. Non può avere solo 13 giocatori e poi giovani...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal stoccata Vidal, stoccata al Barcellona: “Deve cambiare mentalità. Non può avere solo 13 giocatori e poi giovani…” ItaSportPress