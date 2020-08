Tragedia a Roma, si butta dal 6° piano: morta 76enne (Di lunedì 31 agosto 2020) Tragedia questa mattina a Roma, in via Francesco Gentile, zona Cinecittà, dove intorno alle ore 7:30 una donna di 76 anni si è gettata dal balcone della sua abitazione, al 6° piano, andando a finire nel cortile interno del condominio. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del Commissariato Romanina, oltre al medico legale. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il trasferimento a Tor Vergata, dove verrà eseguito l’esame autoptico di prassi. Da quanto emerge, la 76enne aveva dei problemi di salute. Tragedia a Roma, si butta dal 6° ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime del terribile terremoto che 4 anni fa colpì Amatrice. @Roma è vicina alle loro famiglie.… - Profilo3Marco : RT @CorriereCitta: Tragedia a Roma, si butta dal 6° piano: morta 76enne - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Tragedia a Roma, si butta dal 6° piano: morta 76enne - CorriereCitta : Tragedia a Roma, si butta dal 6° piano: morta 76enne - sidewayseye : RT @AngekoC: Le tasse a Roma non li vogliono pagare, però quando succede una tragedia battono cassa a Roma. Quando si dice coerenza. #facci… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma Tragedia alla spaghettata degli studenti a Roma: ragazzo fuori sede cade dal 7° piano: è grave Il Messaggero La compagnia teatrale “SG Project” al festival TEATRAMM

La compagnia teatrale SG Project, con ragazzi di Ladispoli, Manziana e Oriolo, è stata selezionata per la II edizione del festival TEATRAMM: un successo, visto che soltanto 6 partecipanti su 70 compa ...

Maxi sbarco a Lampedusa, Viminale: in arrivo altre 3 navi-quarantena

Cresce la tensione a Lampedusa dopo il maxi-sbarco nella notte scorsa. Il ministero dell’Interno sta seguendo «con estrema attenzione la grave situazione legata allo sbarco di circa 400 migranti la sc ...

La compagnia teatrale SG Project, con ragazzi di Ladispoli, Manziana e Oriolo, è stata selezionata per la II edizione del festival TEATRAMM: un successo, visto che soltanto 6 partecipanti su 70 compa ...Cresce la tensione a Lampedusa dopo il maxi-sbarco nella notte scorsa. Il ministero dell’Interno sta seguendo «con estrema attenzione la grave situazione legata allo sbarco di circa 400 migranti la sc ...