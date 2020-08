Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza massima all''80% sui bus, separatori e dispenser a bordo (Di lunedì 31 agosto 2020) L'intesa prevede di arrivare al 100% per le distanze inferiori ai 15 minuti. La riduzione sarà più sui posti in piedi che su quelli a sedere. Ipotesi di separatori tra i sedili. Fondi per 350 milioni alle Regioni e agli enti locali Leggi su repubblica

