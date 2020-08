Scuola, la rivolta dei prof: «Noi sotto accusa, ma sono i medici di base a non volerci fare i test». E l’associazione di categoria conferma – Le interviste (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto)«Non è vero che noi insegnanti non abbiamo voluto sottoporci ai test sierologici anti-Coronavirus. La verità è che i medici di base si sono rifiutati di farceli. Ci dicono che non servono, che hanno paura a esporsi al contagio e altri ancora sostengono di non avere il kit». A parlare a Open è Eleonora Belli, docente di storia dell’arte al Liceo classico-artistico di Terni, in Umbria. «test a tutti o a nessuno» Proprio ad Open il vicesegretario della Federazione italiana medici di famiglia, Domenico Crisarà, ha denunciato che molti professori hanno detto di no all’attività di screening fortemente voluta dall’Istituto superiore ... Leggi su open.online

Pecjosef : @Gxrp7 @matteosalvinimi Mi ricorda tanto la rivolta Albanese anni 90, incominciarono a manifestare quattro studenti… - piccolacotty : @TwBeautiful Io li avevo già shippati quando lei si era rivolta ad Erick perché Willino fosse accetto in una certa… - before2000 : - francescogrig : RT @claudiomontar: #Azzolinadimissioni #AzzolinaBocciata I banchi anti-Covid non 'sono adeguati per la salute dello scheletro di alunni e… - Ultron65 : RT @Libero_official: #Marcucci contro la #Azzolina: 'Il suo contributo è insufficiente'. Bomba #Pd sulla ministra, rivolta #M5s https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola rivolta Riapertura scuola a rischio: 5 Regioni in rivolta, che succede? Money.it Scuola alla prova del Coronavirus, la merenda si potrà ordinare con una app

PORDENONE - Merenda in classe ma su prenotazione: è la proposta arrivata sulla scrivania di alcuni dirigenti delle scuole che fino all’epoca pre-Covid avevano il bar interno all’istituto. La pandemia ...

Scuola, dalla mascherina all’autocertificazione: oggi il Cts approva le nuove linee guida

Nel pomeriggio di lunedì 31 agosto, il Cts si riunisce per mettere a punto le linee guida anti-Coronavirus in vista della riapertura delle scuole. Una volta redatte, le regole verranno presentate a go ...

PORDENONE - Merenda in classe ma su prenotazione: è la proposta arrivata sulla scrivania di alcuni dirigenti delle scuole che fino all’epoca pre-Covid avevano il bar interno all’istituto. La pandemia ...Nel pomeriggio di lunedì 31 agosto, il Cts si riunisce per mettere a punto le linee guida anti-Coronavirus in vista della riapertura delle scuole. Una volta redatte, le regole verranno presentate a go ...